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Новости Нижнего Тагила

Новая поликлиника УВЗ была торжественно открыта в Нижнем Тагиле (ФОТО)

26 февраля 2018, 12:40Добавить новость
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В Нижнем Тагиле состоялась торжественная церемония открытия поликлиники «УралВагонЗавода». Всех участников мероприятия, заводчан и жителей микрорайона с этим событием поздравили руководители предприятия. 

26 февраля в Дзержинском районе Нижнего Тагила была торжественно открыта новая поликлиника УВЗ. По словам участников мероприятия, новый медицинский центр внесет большой вклад в медицинское обслуживание Свердловской области и станет одним из лучших медицинских учреждений Урала. 

Руководители предприятия торжественно разрезали красную ленточку и поздравили жителей Нижнего Тагила с открытием поликлиники.

Уважаемые уралвагонзаводцы и работники поликлиники! Мы долго ждали этого момента, идея появилась очень давно. И сейчас мы присутствуем на открытии поликлиники. Я считаю, что для УВЗ это является значимым событием, потому что мы открываем сегодня эту поликлинику с отличным оборудованием. Поздравляю вас! -- поздравил тагильчан исполнительный директор завода Владимир Николаевич Рощупкин.

 

Со значимым событием поздравил заводчан и директор по персоналу Константин Юрьевич Захаров. Он отметил, что поликлиника сможет проводить качественное лечение благодаря современному высокотехнологичному оборудованию, которое будет постоянно обновляться.

 

На мероприятии также присутствовал начальник управления капитального строительства Валерий Александрович Берг.

 Разрешите поздравить работников и жителей микрорайона. Мы передаем эту 4-этажную современную поликлинику вам. Здесь будут работать профессионалы и опытное руководство. Хочу еще раз поздравить вас с этим событием! -- поздравил тагильчан Валерий Берг.

 

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