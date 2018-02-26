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Новости Нижнего Тагила

Новый медцентр в Нижнем Тагиле оснащен 150 единицами современного оборудования (ФОТО)

26 февраля 2018, 13:40Добавить новость
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В новом медицинском центре «Уралвагонзавода», открытие которого состоялось сегодня, на площади в 16 000 кв. м будут работать на современном оборудовании врачи-терапевты, врачи узких специальностей, отделения лучевой диагностики и профилактики заболеваний.

В отделении лучевой диагностики установлены моммограф и рентген-оборудование фирмы Siemens, диагностическая лаборатория оснащена оборудованием фирмы Roche, в эндоскопическом отделении стоят видеофиброгастроскоп и видеофиброколоноскоп фирмы Pentax.

Современное оборудование позволит проводить высококачественную диагностику при лечении широкого спектра заболеваний.

Это новый медицинский центр общей площадью 16 000 кв. м. Будет работать терапевтическое отделение, отделение специализированной медицины, лучевой диагностики и отдел профилактики. Вести приемы будут хирурги, гинекологи-эндокринологи и другие специалисты, реализована электронная очередь. До сегодняшнего дня мы были ограничены по площади, для того чтобы вести приемы стольких специалистов в поликлинике. Сейчас эта проблема будет решена. Завтра уже должны начаться приемы некоторых специалистов, -- прокомментировал главный врач медучреждения Евгений Николаевич Филатов.

 

Внедрение электронного документооборота на основе медицинской системы «Медиалог» позволит вести электронные карты и сопровождать пациента при каждом его обращении в медучреждение. Помимо этого, в регистратуре начинает функционировать система электронной записи и call-центр.

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