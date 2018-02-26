Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Новый медцентр в Нижнем Тагиле оснащен 150 единицами современного оборудования (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Новый медцентр в Нижнем Тагиле оснащен 150 единицами современного оборудования (ФОТО)

26 февраля, 13:40Здоровье и экология
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»