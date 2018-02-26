Новый медцентр в Нижнем Тагиле оснащен 150 единицами современного оборудования (ФОТО)

Это новый медицинский центр общей площадью 16 000 кв. м. Будет работать терапевтическое отделение, отделение специализированной медицины, лучевой диагностики и отдел профилактики. Вести приемы будут хирурги, гинекологи-эндокринологи и другие специалисты, реализована электронная очередь. До сегодняшнего дня мы были ограничены по площади, для того чтобы вести приемы стольких специалистов в поликлинике. Сейчас эта проблема будет решена. Завтра уже должны начаться приемы некоторых специалистов прокомментировал главный врач медучреждения Евгений Николаевич Филатов.