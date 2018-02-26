Потепление в Свердловской области ожидается с первого дня весны

По прогнозам синоптиков, в Свердловской области ожидается холодное начало недели. В ночное время температура воздуха может снижаться до -25 градусов Цельсия. Днём ожидается около -19 градусов Цельсия.



Однако уже днём 1 марта свердловчане ощутят значительное потепление до -7 градусов Цельсия. В ночь на пятницу будет -15 градусов максимум. Такая же температура продержится вплоть до воскресенья.