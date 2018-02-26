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Новости Нижнего Тагила

Потепление в Свердловской области ожидается с первого дня весны

26 февраля 2018, 09:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,погода,Свердловская область,экология,синоптики,потепление,зима,весна
Начало недели на Среднем Урале будет морозным. Однако в четверг, в первый день весны, погода станет немного теплее.

По прогнозам синоптиков, в Свердловской области ожидается холодное начало недели. В ночное время температура воздуха может снижаться до -25 градусов Цельсия. Днём ожидается около -19 градусов Цельсия.

Однако уже днём 1 марта свердловчане ощутят значительное потепление до -7 градусов Цельсия. В ночь на пятницу будет -15 градусов максимум. Такая же температура продержится вплоть до воскресенья.

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Погода в Нижнем Тагиле
-25
Свердловская область
Нижний Тагил
-25
день: -20
вечер: -18
Погода в Нижнем Тагиле на неделю

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