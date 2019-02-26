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Уральский клинический центр Тетюхина в Нижнем Тагиле может закрыться через три месяца
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уральский клинический центр Тетюхина в Нижнем Тагиле может закрыться через три месяца

Сегодня, 16:00Здоровье и экологияФото: офциальный сайт Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра
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