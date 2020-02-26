Свердловская область оказалась на четвертом месте по заболеваемости ВИЧ
Сегодня, 10:47Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Впервые за долгое время Свердловская область не вошла в тройку регионов России по числу заболевших ВИЧ, сообщают эксперты Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Регион занял четвертое место. На первом месте по числу заболевших — Кемеровская область. Затем следуют Иркутская и Челябинская области.
По данным на конец прошлого года, число зарегистрированных случаев ВИЧ в России превысило полтора миллиона. В Свердловской области показатель инфицирования — 125,6 случая на 100 тысяч человек населения.
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