Свердловская область оказалась на четвертом месте по заболеваемости ВИЧ

Регион занял четвертое место. На первом месте по числу заболевших — Кемеровская область. Затем следуют Иркутская и Челябинская области.

По данным на конец прошлого года, число зарегистрированных случаев ВИЧ в России превысило полтора миллиона. В Свердловской области показатель инфицирования — 125,6 случая на 100 тысяч человек населения.