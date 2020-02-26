У троих россиян, прибывших с лайнера Diamond Princess, подтвержден коронавирус
У троих российских жителей, которые были доставлены в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, обнаружен коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
По ее словам, у троих граждан России подтвержден диагноз при помощи вирусологических методов. Они остаются под наблюдением, их жизни ничего не угрожает.
По некоторым данным, у эвакуированных отсутствует высокая температура или признаки ОРВИ.
Коронавирус был выявлен у пассажиров лайнера пятого февраля. На борту находились 3,7 тысячи человек. Позднее первый вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что восемь россиян с лайнера были эвакуированы и их доставят на карантин в Казань.
Вспышка атипичной пневмонии началась в Китае в декабре 2019 года. Коронавирус получил название COVID-19. Количество зараженных в Китае превысило 77 тысяч человек, более 2,5 тысяч человек погибли. За пределами страны выявлено более двух тысяч случаев заражения, 23 человека погибли.