В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение диоксида серы в воздухе
Сегодня, 09:58Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В пяти городах Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе, пишет «Областная газета».
Сюжеты: Нижний Тагил
21 февраля превышение концентрации загрязняющих веществ зафиксировано в Серове, Краснотурьинске и Екатеринбурге.
22 февраля в Екатеринбурге станции контроля за загрязнением воздуха зафиксировали превышение диоксида азота, также неблагоприятные условия отмечены в Реже и Краснотурьинске.
23 февраля загрязнение зафиксировали в Серове, Реже и Екатеринбурге.
24 февраля в Нижнем Тагиле отмечено превышение в воздухе диоксида серы.
Напомним, по законопроекту Госдумы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в промышленных городах России будет проводиться эксперимент по квотированию выбросов. В программу «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» вошел также Нижний Тагил.
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