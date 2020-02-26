В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение диоксида серы в воздухе

22 февраля в Екатеринбурге станции контроля за загрязнением воздуха зафиксировали превышение диоксида азота, также неблагоприятные условия отмечены в Реже и Краснотурьинске.

Напомним, по законопроекту Госдумы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в промышленных городах России будет проводиться эксперимент по квотированию выбросов. В программу «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» вошел также Нижний Тагил.