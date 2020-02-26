В Свердловской области за неделю ОРВИ диагностировали у 42 тысяч человек
Сегодня, 09:32Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В период с 17 по 23 февраля диагноз ОРВИ поставлен 42,2 тысячи человек, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
В целом по совокупному населению эпидпорог не превышен. Увеличение числа заболевших отмечается в возрастной категории от 15 лет. За минувшую неделю предварительный диагноз «пневмония» поставлен 886 свердловчанам. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
В столице Урала за неделю ОРВИ заболели более 18 тысяч человек.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей