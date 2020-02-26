В Свердловской области за неделю ОРВИ диагностировали у 42 тысяч человек

В целом по совокупному населению эпидпорог не превышен. Увеличение числа заболевших отмечается в возрастной категории от 15 лет. За минувшую неделю предварительный диагноз «пневмония» поставлен 886 свердловчанам. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.