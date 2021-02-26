Еще три контейнера для раздельного сбора мусора появились в Нижнем Тагиле

Еще три контейнера для раздельного сбора мусора появились в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:30Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Три контейнера для раздельного сбора мусора появились в Нижнем Тагиле. В общей сложности, активисты установили уже 12 контейнеров.

Количество контейнеров уже достигло 12. За месяц добавилось три контейнера у домов № 2, № 4 на улице Смелянского и у дома № 4 на улице Красная.

Часть собранных средств будет направлена в благотворительный фонд, который помогает больным детям.

Напомним, установка контейнеров проводится активистами «Молодой гвардии» в рамках собственного проекта «Разделяй». 27 января был установлен контейнер на улице Островского, 15. Восемь уже появились на улицах Карла Маркса, 87; Папанина, 17; Пархоменко, 3; Аганичева, 10а; Красноармейская, 77; Некрасова, 8 и проспектах Ленина, 52; Мира 19а. В общей сложности планируется установка 30 контейнеров.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
Материалы по теме:
мусорактивистыблаготворительностьсборНижний Тагилпластик
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы