Еще три контейнера для раздельного сбора мусора появились в Нижнем Тагиле

Напомним, установка контейнеров проводится активистами «Молодой гвардии» в рамках собственного проекта «Разделяй». 27 января был установлен контейнер на улице Островского, 15. Восемь уже появились на улицах Карла Маркса, 87; Папанина, 17; Пархоменко, 3; Аганичева, 10а; Красноармейская, 77; Некрасова, 8 и проспектах Ленина, 52; Мира 19а. В общей сложности планируется установка 30 контейнеров.