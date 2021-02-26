Евгений Куйвашев снова отложил отмену масочного режима в Свердловской области

Евгений Куйвашев снова отложил отмену масочного режима в Свердловской области

Сегодня, 21:35Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался об отмене масочного режима.

В социальной сети Instagram главе Свердловской области был задан вопрос об отмене масочного режима.

Онищенко говорит о том, что маски — «это болото». Долго вы еще будете в болоте плавать? Сколько вы еще будете испытывать терпение свободных людей? Нет никаких причин напяливать на лицо тряпки,спросил подписчик.

Губернатор обратил внимание, что ежедневное число заболевших COVID-19 превышает 200 человек. И хотя наблюдается общее снижение инфекции, говорить об отмене масочного режима еще рано. Также Евгений Куйвашев отметил необходимость защиты в период ОРВИ.

А в целом я бы не относился столь пренебрежительно к маскам. В любом случае это барьер, ведь коронавирус передается в основном воздушно-капельным путем. Я надеюсь, что даже в постэпидемический период уральцы не забудут об этом очень важном инструменте профилактики. Все-таки и сезонный грипп, и ОРВИ никуда точно не денутся,ответил губернатор.

Глава предложил вернуться к вопросу снятию масочного режима после проведения прививочной кампании.

Напомним, что в начале февраля Евгений Куйвашев смягчил масочный режим в регионе. Указ допускает работу общепита в ночное время и развлекательных центров, а также частных детских садов на полную мощность.

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