Евгений Куйвашев снова отложил отмену масочного режима в Свердловской области

А в целом я бы не относился столь пренебрежительно к маскам. В любом случае это барьер, ведь коронавирус передается в основном воздушно-капельным путем. Я надеюсь, что даже в постэпидемический период уральцы не забудут об этом очень важном инструменте профилактики. Все-таки и сезонный грипп, и ОРВИ никуда точно не денутся,ответил губернатор.