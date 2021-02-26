Февраль стал самым холодным месяцем в Свердловской области за 36 лет

Февраль 2021 года признан самым холодным в Свердловской области с 1985 года. Об этом рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

В южной части области аномально холодные сезоны проходят в седнем раз в пять лет, а в северной части они были редкими, так как температура воздуха в январе и феврале была ниже климатической нормы. Повторяемость таких февралей на севере области один раз в 25 и даже 30 лет, последний раз в 1985 году такой февраль был, передает ТАСС слова Галины Шепоренко. Аномальны морозы с температурой ниже на 9-18 градусов ниже климатической нормы пришли в регион в феврале. В северной части температура ночами доходила до -41 градуса ниже нуля, а днем превышала 35 градусов. Напомним, первые оттепели в Свердловской области ожидаются 6–7 марта. Синоптики рассказали о приходе первых оттепелей в Свердловскую область

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