Февраль стал самым холодным месяцем в Свердловской области за 36 лет

Февраль стал самым холодным месяцем в Свердловской области за 36 лет

Сегодня, 15:45Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Февраль 2021 года признан самым холодным в Свердловской области с 1985 года. Об этом рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

В южной части области аномально холодные сезоны проходят в седнем раз в пять лет, а в северной части они были редкими, так как температура воздуха в январе и феврале была ниже климатической нормы.

Повторяемость таких февралей на севере области один раз в 25 и даже 30 лет, последний раз в 1985 году такой февраль был, передает ТАСС слова Галины Шепоренко.

Аномальны морозы с температурой ниже на 9-18 градусов ниже климатической нормы пришли в регион в феврале. В северной части температура ночами доходила до -41 градуса ниже нуля, а днем превышала 35 градусов.

Напомним, первые оттепели в Свердловской области ожидаются 6–7 марта.

Свердловская областьпогодаморозы
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