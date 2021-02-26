«Откапывали машину и ехали дальше»: как на Урале лютовал полярный ураган

На Урале десятки машин попали в ДТП из-за полярного урагана

В третьей декаде февраля на юге Урала из-за метелей был объявлен режим ЧС. Люди застревали и откапывали свои автомобили посреди трассы. Некоторым приходилось ждать спасателей. Из-за плохой видимости происходили ДТП, в том числе и массовые.

Очевидец рассказал TagilCity.ru, как он 23 февраля добирался из Челябинской области в Оренбург. По словам мужчины, дорога была заметена снегом. Автолюбители слетали с трассы, происходили массовые ДТП. Ехали 30-40 километров в час со включенной аварийной сигнализацией — это был единственный способ увидеть в этой белой мгле другие автомобили. При выезде на открытый участок, где заканчиваются деревья и начинается степь, автомобили вставали. Водители выходили, откапывали дорогу, а затем продолжали движение, рассказал редакции Антон Цепилов. Видео: Антон Цепилов На маршруте Ташбулатово — Аскарово — Баймак — Зилаир метель бушевала до начала участка трассы, на котором от ветра защищали горы. Мужчина отметил, что удивился открытым трассам при таких погодных условиях. Он является жителем Оренбуржской области и там, в случае ЧС, обязательно ограничивали движение. Ехать просто опасно. В любой момент опасаешься, что можешь вклиниться в сугроб. У нас в области действуют иначе. Мы еще не выехали из поселка под Магнитогорском, как мне пришло sms от МЧС о том, что выезд из Оренбурга закрыт. А в Челябинской области никаких оповещений не было. Мы со спокойной совестью направились домой, рассказывает очевидец. Мужчина предположил, что в Оренбургской области система работает четче из-за прецедента, который произошел в 2016 году. Тогда на трассе несколько десятков машин попали в снежный плен. Два человека замерзли насмерть. Из-за этого поднялся общественный резонанс и «полетели головы». После этого все инстанции в регионе с особым вниманием относятся к плохим погодным условиям. Во время движения мужчина сумел заснять ДТП с пятью автомобилями. Два автомобиля улетели в кювет, три машины стояли вдоль отбойника. На месте работали сотрудники МЧС и ГИБДД. Видео: Антон Цепилов Когда метель улеглась, около 16-30, уже появилась возможность фотографировать. Увидели еще одного вылетевшего с трассы, рассказал читатель и поделился фотографией. 23 февраля ряд массовых ДТП произошел на трассе Оренбург — УФА из-за плохой видимости и сильного бокового ветра. Самая крупная авария «собрала» 36 транспортных средств. Фото: «56 медиа» Два инспектора ГИБДД получили обморожение, вызволяя около 30 автомобилей из снежного плена. Они собирали автомобили в колонны по пять, а затем бегом указывали безопасный выезд. В это время на трассе была температура -34 градуса и стоял порывистый ветер 10 метров в секунду. После этого снегоуборочная техника смогла приступить к расчистке участка. Видео: Соцсети 24 февраля на трассе Оренбург — Самара сотрудники ГИБДД спасли восемь человек от замерзания. Пассажиры автобуса замерзали в салоне вышедшего из строя транспортного средства. Инспекторы за полтора часа распределили их по попутно ехавшим автомобилям, а затем помогли с буксировкой автобуса. 23 и 24 февраля в Челябинской области был объявлен режим ЧС из-за снежной бури. По предварительным подсчетам, более 6 тысяч человек остались без электричества в 74 населенных пунктах. На трассах массово застревали автомобили, водители которых ждали спасения сотрудниками МЧС. 900 человек остались без электропитания в Свердловской области под Каменском-Уральским. Десятки уральских населенных пунктов остались без света из-за полярного урагана 28 человек, включая двоих детей, застряли в автобусе на трассе под Магнитогорском. Спасатели долгое время не могли пробраться к пострадавшим. Сначала в обеих стороны были направлены грейдеры, но вся техника вышла из строя. Сотрудникам МЧС пришло эвакуировать пассажиров на снегоходах. Их распределили в пункты обогрева, а затем из-за перекрытых трасс расселили в частном секторе села Степное. Застрявшие на челябинской трассе свердловчане временно расселены в частном секторе

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