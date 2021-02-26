В двух селах Горноуральского ГО появились модульные ФАПы

В двух селах Горноуральского ГО появились модульные ФАПы

Сегодня, 13:13Здоровье и экологияФото: деартамент информационной политики
Модульные ФАПы появились в селах Горноуральского городского округа Бызово и Мурзинка.

В Горноуральском ГО открылись модульные ФАПы. В Свердловской области продолжает развиваться первично медико-санитарная помощь для жителей села и отдаленных территорий. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2021 году будут открыты 13 модульных ФАПов и одна модульная общая врачебная практика.

В сёлах Бызово и Мурзинка было открыто два новых ФАПа. В них находятся места ожидания для пациентов, процедурные кабинеты, кабинет смотрового и фельдшера.

Фельдшеры Надежда Гумирова, имеющая стаж работы 35 станет сотрудником ФАП в селе Мурзинка. Специалист Диана Паньшина в селе Бызово.

Региональная программа «Общественное здоровье уральцев» появилась в конце прошлого года. Она направлена на развитие медицинской помощи всем жителям региона.

Напомним, жители уральского села Липино и деревни Луговая, которые жаловались на то, что единственная медицинская помощь оказывается им в УАЗе, смогли добиться приезда ФАП.

Сюжеты:
ПригородНижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьздравоохранениеМурзинкаминистерство здравоохраненияБызовоГорноуральский городской округ
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