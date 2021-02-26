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В оперштабе сообщили число новых случаев COVID-19 за сутки в Свердловской области

Число новых случаев коронавируса в Свердловской области составляет 182, сообщает оперативный штаб региона.

Новые случаи коронавируса в Свердловской области зарегистрированы в 34 населенных пунктах региона

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге. Там диагноз подтвержден у 69 человек. Остальные являются жителями Арамильского, Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Сухого Лога, Туринского городского округа.

Всего в регионе выявлено 77 333 случая заболевания.

Отмечается, что 293 человека находятся в тяжелом состоянии. Их них 98 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество больных в состоянии средней тяжести составляет 1703 человека.

В России за сутки подтверждено 11 086 случаев заболевания, из них у 1323 человек инфекция протекает без выраженных симптомов. Всего в стране зафиксировано 4 223 186 случаев COVID-19.

Из больниц Свердловской области по выздоровлению за сутки выписано 194 человека

Общее число вылечившихся составляет 70 278 человек.

По России в целом выписано 15 722 человека. Общее количество вылечившихся составляет 3 783 386 человека.

За сутки в Свердловской области зарегистрировано еще 12 летальных случаев коронавируса

Всего инфекция унесла жизни 2357 уральцев.

В России за минувшие сутки скончались 428 человек. Всего число умерших составляет 85 304 человека.

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