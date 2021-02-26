В оперштабе сообщили число новых случаев COVID-19 за сутки в Свердловской области

Сегодня, 13:36Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге. Там диагноз подтвержден у 69 человек. Остальные являются жителями Арамильского, Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Сухого Лога, Туринского городского округа.
Всего в регионе выявлено 77 333 случая заболевания.
Отмечается, что 293 человека находятся в тяжелом состоянии. Их них 98 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество больных в состоянии средней тяжести составляет 1703 человека.
В России за сутки подтверждено 11 086 случаев заболевания, из них у 1323 человек инфекция протекает без выраженных симптомов. Всего в стране зафиксировано 4 223 186 случаев COVID-19.
Общее число вылечившихся составляет 70 278 человек.
По России в целом выписано 15 722 человека. Общее количество вылечившихся составляет 3 783 386 человека.
Всего инфекция унесла жизни 2357 уральцев.
В России за минувшие сутки скончались 428 человек. Всего число умерших составляет 85 304 человека.