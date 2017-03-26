Митинг против строительства завода по переработке сурьмы прошел в Асбесте (ФОТО)

Организатор митинга – Наталья Крылова. Она является депутатом городской думы муниципалитета, где собираются построить завод. Как пишет ZNAK, власти области пытаются убедить горожан, что строительство завода вполне безопасно, там будут применяться технологии, которые не допустят образования вредных для здоровья граждан последствий. Однако, как заявляет депутат-активистка, на компромиссы жители Асбеста не пойдут.