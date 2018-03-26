Свалка трупов животных из 8 особей обнаружена под Нижним Тагилом (ФОТО)

На месте были найдены останки как минимум восьми собак. О находке сообщил в социальных сетях тагильский эколог Андрей Волегов. Он пояснил, что в это время он с коллегами-экологами с воздуха изучал местность природного парка Река Чусовая на наличие незаконной рубки деревьев.





Трупы животных разглядеть с воздуха сразу не удалось, поэтому было принято решение привлечь специалистов. На следующий день к стихийному кладбищу отправились представители полиции, областного департамента ветеринарии, департамента по охране природы, а также экологи-общественники.





Согласно информации от эколога Андрея Волегова, ветеринары установили, что часть тел животных была обглодана, другие трупы были привезены совсем недавно. Специалисты не смогли взять все пробы на бешенство, поскольку у части животных не было голов.





Останки животных располагались в 20 метрах от реки Межевая Утка, которая впадает в Чусовую. Это особо охраняемая территория, однако, неизвестные, нарушая закон, передвигались по лесу на снегоходах. В полиции информацию о находке и проверке подтвердили. Дело будет передано специалистам Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры.