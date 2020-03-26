Число заболевших коронавирусом в Свердловской области увеличилось до 20 человек
Сегодня, 13:33Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области зафиксированы семь новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Число заболевших за сутки увеличилось с 13 до 20 человек. Все заболевшие помещены в городскую больницу № 40 Екатеринбурга.
Всего в России официально подтверждено 840 случаев коронавируса. За сутки число заболевших увеличилось на 182 человека. В мире заболели 477 тысяч человек, выздоровевших — более 110 тысяч.
Карта распространения коронавируса в России
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей