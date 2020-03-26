Число заболевших коронавирусом в Свердловской области увеличилось до 20 человек

Число заболевших за сутки увеличилось с 13 до 20 человек. Все заболевшие помещены в городскую больницу № 40 Екатеринбурга.

Всего в России официально подтверждено 840 случаев коронавируса. За сутки число заболевших увеличилось на 182 человека. В мире заболели 477 тысяч человек, выздоровевших — более 110 тысяч.