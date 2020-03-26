Напомним, инцидент случился 19 января в перинатальном центре Демидовской больницы. Перед выпиской, 22 числа, родственникам сообщили, что в организме новорожденной находится обломок пластикового катетера, который использовали для забора крови. Ребёнка направили в Детскую областную клиническую больницу, но медики отказались проводить операцию, так как организм девочки был слишком слаб. Родственники написали заявление в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила, а оттуда оно поступило в Свердловский Минздрав. В Демидовской больнице заявили, что инцидент произошел из-за некачественного катетера.

25 марта Сергей Овсянников сообщил TagilCity.ru, что катетерами этого производителя перинатальный центр уже не пользуется. В то же время он отметил, что это связано с тем, что их нет в наличии. Назвать изготовителя Овсянников отказался.

Производителя, фирму сказать не можем. То, что у нас оставалось от того катетера, с которым произошел случай, передано на экспертизу,рассказал главврач.

Он пояснил, что катетеры этого производителя имеют регистрационное удостоверение и соответствуют требованиям проведения закупок, согласно 44 Федеральному закону, а значит, у медучреждения, юридически, нет оснований для отказа от приобретения этого оборудования.

Если этот производитель побеждает на аукционе и поставляет, какие основания отказаться от использования? Никаких оснований нет,заявил Сергей Овсянников.

В Минздраве сообщили, что проверка ещё ведётся. Помощник прокурора Ленинского района Иван Перегуд рассказал TagilCity.ru, что обращение родственников пострадавшей было также передано в полицию: там сначала вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но оно было отменено, поскольку медицинская экспертиза ещё не окончена.