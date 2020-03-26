Операция по удалению катетера из организма новорожденной тагильчанки прошла успешно

Напомним, обломок катетера оказался в организме новорожденной 19 января после забора крови в перинатальном центре Демидовской больницы Нижнего Тагила. Ребёнка направили в Детскую областную клиническую больницу, но медики отказались проводить операцию, так как организм девочки был слишком слаб. 23 марта стало известно, что девочку направили на операцию в Филатовскую больницу.

Кроме того, родственники написали жалобу на Демидовскую больницу в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила, а оттуда она поступила в Свердловский Минздрав. Главврач медучреждения Сергей Овсянников заявил, что инцидент произошел из-за некачественного катетера и перинатальный центр больше не пользуется катетерами этого производителя. В то же время он отметил, что это связано с тем, что их нет в наличии, а повода для полного отказа от приобретения катетеров этой фирмы нет, поскольку они имеют регистрационное удостоверение и соответствуют требованиям проведения закупок, согласно 44 Федеральному закону.