Операция по удалению катетера из организма новорожденной тагильчанки прошла успешно
Сегодня, 26 марта, в Филатовской больнице города Москва прошла операция по извлечению обломка катетера из организма новорожденной жительницы Нижнего Тагила. По словам отца, операция прошла успешно.
Мужчина рассказал TagilCity.ru, что процедура длилась полтора часа, сейчас ребёнок находится на реабилитации. Также мужчина отметил, что медикам удалось обойтись «без разреза».
Сделали прокол, вставили инструмент и достали. На время реабилитации ребёнок останется в Москве,пояснил отец девочки.
Напомним, обломок катетера оказался в организме новорожденной 19 января после забора крови в перинатальном центре Демидовской больницы Нижнего Тагила. Ребёнка направили в Детскую областную клиническую больницу, но медики отказались проводить операцию, так как организм девочки был слишком слаб. 23 марта стало известно, что девочку направили на операцию в Филатовскую больницу.
Кроме того, родственники написали жалобу на Демидовскую больницу в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила, а оттуда она поступила в Свердловский Минздрав. Главврач медучреждения Сергей Овсянников заявил, что инцидент произошел из-за некачественного катетера и перинатальный центр больше не пользуется катетерами этого производителя. В то же время он отметил, что это связано с тем, что их нет в наличии, а повода для полного отказа от приобретения катетеров этой фирмы нет, поскольку они имеют регистрационное удостоверение и соответствуют требованиям проведения закупок, согласно 44 Федеральному закону.