Режим работы поликлиник в Нижнем Тагиле на следующей неделе не изменится

Как рассказали TagilCity.ru в поликлиниках №3 и №4, медучреждения будут работать в штатном режиме.

Мы как работали, так и работаем, сообщили в городской поликлинике №4.

Режим работы останется прежним и в детских медучреждениях. По словам заместителя главврача ДГБ Ольги Булдаковой, изменятся только условия приёма.

Закрыты все здоровые приёмы детей до года. Все вызовы обслуживаются только на дому, оказание помощи происходит только на дому заболевшим детям. Отменены все профилактические приёмы и работы с несовершеннолетеними, опекаемыми и сиротами, сказала Ольга Булдакова.