Устроители ярмарки в Нижнем Тагиле проигнорировали запрет штаба по коронавирусу

Напомним, ярмарка открылась 25 марта, и, согласно постановлению администрации от сентября 2019, предусматривала работу 70 торговых точек в течение двух дней. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой сегодня утром, 26 марта, мэр Владислав Пинаев постановил закрыть ярмарку.

Тем не менее, в 12 часов дня ярмарка продолжала работу. Как объяснил торговцы корреспонденту TagilCity.ru, о постановлении градоначальника они не слышали, а сведения о распространении коронавируса решили не «воспринимать всерьёз», хоть некоторые и надели медицинские маски.

В мэрии заверили, что устроители ярмарки в ближайшее время получат приказ прекратить торговлю.

В ближайшее время ярмарка будет закрыта,заявила руководитель пресс-службы мэрии Алла Жернакова.

Отметим, что среди посетителей ярмарки много людей пожилого возраста, которые, по заявлению экспертов, наиболее подвержены заболеванию коронавирусом.