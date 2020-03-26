Устроители ярмарки в Нижнем Тагиле проигнорировали запрет штаба по коронавирусу
Несмотря на запрет главы Нижнего Тагила, ярмарка у ДК «Юбилейный» продолжает работу. В администрации города пообещали закрыть её в ближайшее время.
Напомним, ярмарка открылась 25 марта, и, согласно постановлению администрации от сентября 2019, предусматривала работу 70 торговых точек в течение двух дней. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой сегодня утром, 26 марта, мэр Владислав Пинаев постановил закрыть ярмарку.
Тем не менее, в 12 часов дня ярмарка продолжала работу. Как объяснил торговцы корреспонденту TagilCity.ru, о постановлении градоначальника они не слышали, а сведения о распространении коронавируса решили не «воспринимать всерьёз», хоть некоторые и надели медицинские маски.
В мэрии заверили, что устроители ярмарки в ближайшее время получат приказ прекратить торговлю.
В ближайшее время ярмарка будет закрыта,заявила руководитель пресс-службы мэрии Алла Жернакова.
Отметим, что среди посетителей ярмарки много людей пожилого возраста, которые, по заявлению экспертов, наиболее подвержены заболеванию коронавирусом.
Напомним, c 19 марта в Нижнем Тагиле объявлен режим повышенной готовности. Согласно постановлению, массовые мероприятия численностью более 50 человек следует отменить; школьники до 29 марта находятся на каникулах, а с 30 числа переходят на дистанционное обучение; отменены весенние смены в детских лагерях, приостановлены занятия в кружках и секциях; закрыты музеи, библиотеки, цирк, кинотеатр «Красногвардеец»; ограничено посещение судов и администрации; часть тагильских СМИ начали работать удаленно. 25 марта в городе начал работу под руководством Владислава Пинаева штаб по противодействию распространения коронавируса. Участники первого заседания заверили, что случаев заболевания в Нижнем Тагиле не зафиксировано, эпидемиологическая обстановка стабильная.