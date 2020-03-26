В Екатеринбурге сообщили о поступлении в аптеки медицинских масок с 26 марта

Данную информацию подтвердил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. При этом он подчеркнул, что медицинские маски, прежде всего, необходимы заразившимся людям.

Напомним, в Свердловской области зафиксировано 13 случаев коронавируса. Вчера стало известно, что с подозрением на заболевание госпитализирована семья из Екатеринбурга. Всего в России подтверждено 658 случаев.