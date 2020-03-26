В Екатеринбурге сообщили о поступлении в аптеки медицинских масок с 26 марта
Сегодня, 10:21Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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С 26 марта в аптеки Екатеринбурга начнут поступать медицинские маски, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Данную информацию подтвердил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. При этом он подчеркнул, что медицинские маски, прежде всего, необходимы заразившимся людям.
Напомним, в Свердловской области зафиксировано 13 случаев коронавируса. Вчера стало известно, что с подозрением на заболевание госпитализирована семья из Екатеринбурга. Всего в России подтверждено 658 случаев.
Карта распространения коронавируса в России
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