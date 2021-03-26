Исследование уральского врача поменяло представление о головных болях и мигренях

Уральский врач-невролог Елена Лебедева и ее коллеги выяснили, что Россия вышла на первое место по головным болям от чрезмерного приема лекарств.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 1 042 студента, 1 075 работников предприятий и 1 007 доноров крови. Как выяснили медики, головную боль испытывают 76% людей, а мигрени есть у 17% опрошенных. Мигрень — очень серьезное заболевание. И лечить его должны не участковые терапевты,сказала уральский профессор. Врачи, в основном, назначают только сосудистые, ноотропные препараты или анальгетики, что не влияет на причины развития головных болей. Из-за постоянного приема анальгетиков головные боли становятся хроническими. Также ученые выяснили, что во всем мире мигренью страдает один миллиард людей. Это приводит к экономическим потерям, так как пациенты часто уходят на больничный или увольняются из-за сильных головных болей. Елена Лебедева единственный врач-невролог, который прошел двухлетнее обучение в магистратуре по головным болям и получил степень магистра Master on Headache disorders, сообщает Е1. По ее словам, врачи должны разбираться в головных болях или направлять пациентов в специализированные центы по лечению. В настоящее время клинические рекомендации разработаны, и они уже одобрены Министерством здравоохранения России.

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