Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 26 марта

Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 26 марта

Сегодня, 15:17Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Веществ, загрязняющих атмосферу, газоанализатором выявлено не было. Замеры проводились 26 марта на Вагонке по адресу Валегинская, 5 в Алтайском микрорайоне.

Замеры производились в солнечную погоду, при температуре воздуха +6 градусов. В момент измерений дул западный ветер со скоростью три метра в секунду.

Показания газоанализатора «Геолан-П» остались нулевыми по всем пунктам. Прибор может улавливать наличие в атмосфере синильной кислоты, формальдегида, сероводорода, диоксида азота и диоксида серы.

Публикация замеров в группе редакции «Вконтакте» проводится больше не будет. Все прямые эфиры с данными по замерам в Нижнем Тагиле редакция будет проводить на трансляции в Instagram @TagilCity.News.

Напомним, редакция TagilCity.ru выяснила, куда жители Нижнего Тагила могут жаловаться на грязный воздух. Обратиться можно в ЕДДС, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

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