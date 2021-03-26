Свердловские врачи научились выращивать печень пациентам с онкологией

Данная методика позволяет спасать пациентов, у которых хотя бы малая часть печени не поражена. Её выращивают, а затем оперируют, сообщает пресс-служба Свердловской областной клинической больницы № 1.
Это перспективная методика. Для нас это шаг вперед, прокомментировал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ № 1 Лев Кардапольцев.
В медицинском учреждении такой способ применили уже при лечении двух пациентов. Одной из пациенток уже проведена операция по удалению поврежденной опухолями доли печени.
Для «выращивания» печени в мире уже 30 лет применяют методику эмболизации правой ветви воротной вены. В России данная методика пока не распространена.
Напомним, 11 ноября 2020 года сообщалось, как ОКБ № 1 в Свердловской области стала первым медицинским учреждением, получившим золотой статус европейской организации по борьбе с инсультом.