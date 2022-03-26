Пункты вакцинации от COVID-19 временно прекращают свою работу в Тагиле

Пункты вакцинации перестали работать с 25 марта в ТЦ «Квадрат» и DEPO, а также в Нижнетагильском цирке. По информации оперативного штаба Свердловской области, в регионе наблюдается стабильное снижение количество вновь выявленных случаев заболевания коронавирусом. Медики также возвращаются к прежнему режиму работы.
По данным администрации Нижнего Тагила, пункты вакцинации будут работать на базе местных поликлиник. Почти 60% жителей города привиты от коронавируса, очередей в прививочных кабинетах нет. Поэтому заранее записываться на прививку не надо.