Министерство здравоохранения Свердловской области пообещало вернуть в поликлиники Нижнего Тагила бесплатную вакцину для детей

В третий раз столкнулась с неприятной ситуацией. В городе Нижний Тагил во всех детских поликлиниках с начала 2016 года отсутствует важная вакцина для детей первого года жизни АКДС. В поликлиниках не знают, когда поступит данная вакцина. По словам представителя территориального отдела здравоохранения по Горнозаводскому округу, когда поступит вакцина в город тоже не известно! Взамен бесплатной вакцины предлагают поставить импортную за 1300 рублей, а таких надо поставить 4 штуки до 1,5 лет. Но, например, нам импортную вакцину ставить нельзя. И что делать?! Наша медицина катится в никуда! Государство экономит на детях написала тагильчанка в редакцию TagilCity.ru.

В личном разговоре с журналистом тагильчанка дополнила, что её ребёнку нельзя ставить импортную вакцину, поскольку это чревато осложнениями. В состав импортного аналога входит вакцина от гепатита, а её ребёнку и многим другим малышам Нижнего Тагила, вакцина от гепатита прививалась отдельно.

АКДС – это федеральное обязательство. Вакцина оплачивается федеральным бюджетом. Все контракты заключены. Сейчас ведётся отгрузка вакцины для Свердловской области. Федеральный Минздрав заверил нас, что в конце этой недели вакцина придёт в Свердловскую область. На этой неделе она будет развозиться по муниципалитетам Свердловской области. Так что, я надеюсь, ситуация стабилизируется уже к концу недели заверил журналиста TagilCity.ru руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Свердловской области – Константин Шестаков.

В областном Минздраве добавили, что с нехваткой вакцины столкнулись все субъекты Российской Федерации, но поскольку о проблеме первой заявила Свердловская область, она первой получит вакцину.