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Министерство здравоохранения Свердловской области пообещало вернуть в поликлиники Нижнего Тагила бесплатную вакцину для детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Министерство здравоохранения Свердловской области пообещало вернуть в поликлиники Нижнего Тагила бесплатную вакцину для детей

26 апреля 2016, 14:00Здоровье и экологияПавел Щербина
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