Ущерб в 1,144 миллиарда рублей был за год предотвращен в Нижнем Тагиле благодаря прививкам

Всемирная неделя иммунизации началась с 24 апреля во всем мире. Это событие — отличный повод задуматься всем жителям Нижнего Тагила, а все ли необходимые прививки поставлены вам или вашим детям, ведь намного легче и дешевле болезнь предотвратить, чем вылечить.

Ежегодно в Нижнем Тагиле ставятся более 200 тысяч прививок от различных заболеваний. За 2016 год были предотвращены порядка 70 тысяч инфекционных заболеваний. Среди них такие неприятные болезни как дифтерия, коклюш, корь, краснуха, паротит, грипп и гепатиты А и Б. Согласно подсчётам, экономический эффект от предотвращения этих заболеваний вылился в сэкономленный миллиард рублей.

Некоторые жители Нижнего Тагила не ставят прививки по различным соображениям. Кто-то делает это из-за религиозных убеждений, а некоторые считают, что прививка может нанести вред здоровью. Главный санитарный врач Нижнего Тагила, Юрий Бармин, убеждает, что это не так:

За десять лет не было ни одного случая поствакцинального осложнения. Это всё на контроле. Если вдруг что-то случится, будет разбирательство на эпидемиологических комиссиях. На территории Нижнего Тагила благодаря работе медицинских учреждений и администрации города не было зафиксировано ни одного случая столбняка, полиомиелита, кори, краснухи, дифтерии, паротита (свинки) сообщил он 26 апреля во время встречи с прессой.

Когда в городе не регистрируются случаи того или иного заболевая, жители начинают реже делать от него прививки. Это неправильно и приводит к возвращению болезни, говорит Юрий Бармин. Например, в 90-е годы в Нижнем Тагиле была колоссальная вспышка дифтерии с летальными исходами. А в прошлом году в Свердловской области были проблемы с корью. Поэтому лучше сделать в поликлинике прививку, чем тратить потом тысячи рублей на лечение.