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Ущерб в 1,144 миллиарда рублей был за год предотвращен в Нижнем Тагиле благодаря прививкам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ущерб в 1,144 миллиарда рублей был за год предотвращен в Нижнем Тагиле благодаря прививкам

26 апреля 2017, 19:25Здоровье и экологияДенис Таратонов
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