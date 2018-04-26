Минприроды не следовало рекомендациям по спасению Черноисточинского пруда с 2002 года

Рекомендации по восстановлению Черноисточинского пруда были сформулированы в 2002 году в рамках научного исследования. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области в 2002 году заказало работу по оценке экологического состояния Черноисточинского водохранилища. Исполнителем данного исследования стал «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (РосНИИВХ).

По результатам научно-исследовательской работы в 2002 году заказчику - министерству - был рекомендован ряд мероприятий. Среди прочих значились как снижение внутренней нагрузки на пруд, так и увеличение проточности водоема. Однако рекомендованные министерству 16 лет назад меры предприняты не были. С 2010 года качество питьевой воды, поступаемой в Нижний Тагил, Верхнюю и Нижнюю Салду, Кировград и Невьянск, стало снижаться - это подтверждают данные от ООО «Водоканал-НТ» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Экологи разного уровня призывают чиновников провести полноценные исследования. В декабре 2017 года природоохранная прокуратура в ответ на обращение эколога из Нижнего Тагила Андрея Волегова также заявила о необходимости научного исследования водоема. Заместитель Нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора Роберт Слепухин сообщает, что полномочия на заказ таких работ лежат на областном министерстве:

В отсутствие произведенного научного исследования водоема для установления причин его эвтрофирования, невозможно и принятие любых решений... При этом, в соответствии с действующим законодательством, заказчиком такого научного исследования может выступать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, как орган, осуществляющий полномочия собственника водного объекта - Российской Федерации.

Специалисты акцентируют внимание на том, что срок продолжительности исследований Черноисточинского пруда должен быть не менее одного календарного года. Именно столько времени нужно для определения мероприятий, способных улучшить экологический статус водохранилища.

С 2002 года минприроды имеет на руках результаты исследований и ряд рекомендаций. Но ничего из этого реализовано не было. Новое исследование займет не меньше года - и это вновь оттягивает реализацию проекта. При этом минприроды и вовсе возложило финансирование части работ по улучшению состояния водоема в Горноуральском городском округе не на бюджет этого округа, а на муниципальный бюджет Нижнего Тагила. Насколько целевые такие расходы? -- задаются вопросом собеседники редакции, следящие за экологической проблемой в ГГО.