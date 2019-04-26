Министр Цветков не подтвердил увеличение квот госпиталю Тетюхина
Сегодня, 13:27Здоровье и экологияФото: официальный сайт УКЛРЦ
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Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков в беседе с журналистами не подтвердил увеличение квот УКЛРЦ Тетюхина в Нижнем Тагиле, сообщает ИА REGNUM.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам министра, квоты будут выделяться в том же формате, что и всегда.
Ранее сотрудники уральского центра в Нижнем Тагиле опубликовали обращение к губернатору региона, в котором сообщается о том, что учреждение может закрыться в течение трех месяцев из-за снижения планового задания по операциям по ОМС на 25%.
После смерти основателя центра уральского мецената Владислава Тетюхина, Евгений Куйвашев дал обещание «сберечь и развить наследие» Тетюхина.
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