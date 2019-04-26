Министр Цветков не подтвердил увеличение квот госпиталю Тетюхина

По словам министра, квоты будут выделяться в том же формате, что и всегда.

Ранее сотрудники уральского центра в Нижнем Тагиле опубликовали обращение к губернатору региона, в котором сообщается о том, что учреждение может закрыться в течение трех месяцев из-за снижения планового задания по операциям по ОМС на 25%.