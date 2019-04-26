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Министр Цветков не подтвердил увеличение квот госпиталю Тетюхина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Министр Цветков не подтвердил увеличение квот госпиталю Тетюхина

Сегодня, 13:27Здоровье и экологияФото: официальный сайт УКЛРЦ
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