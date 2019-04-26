В Екатеринбурге во время «Майской прогулки» соберут мусор
Сегодня, 10:59Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге участникам «Майской прогулки» выдадут перчатки и мешки для сбора мусора, в этом году традиционное мероприятие будет совмещено с субботником, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Всем участникам «Майской прогулки» выдадут мешки для сбора мусора и перчатки, желающие сделать город чище, смогут по пути собрать мусор и сдать его на контрольном пункте. Помимо этого, на месте старта прогулки будет организован пункт приема старых батареек, пультов, ртутных и энергосберегающих ламп и старой бытовой техники.
На финише всех участников мероприятия будет ждать угощение (чай и пряники), а также все получат памятные значки «Майской прогулки - 2019».
Напомним, что мероприятие состоится в Екатеринбурге 19 мая. Участникам предлагаются три пешеходных маршрута, которые пройдут по южным окрестностям Екатеринбурга. Старт - от Дворца игровых видов спорта «Уралочка».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей