В Екатеринбурге во время «Майской прогулки» соберут мусор

Всем участникам «Майской прогулки» выдадут мешки для сбора мусора и перчатки, желающие сделать город чище, смогут по пути собрать мусор и сдать его на контрольном пункте. Помимо этого, на месте старта прогулки будет организован пункт приема старых батареек, пультов, ртутных и энергосберегающих ламп и старой бытовой техники.

На финише всех участников мероприятия будет ждать угощение (чай и пряники), а также все получат памятные значки «Майской прогулки - 2019».