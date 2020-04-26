Две больницы Екатеринбурга переполнены из-за пациентов с подозрением на коронавирус
Сегодня, 13:51Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Инфекционные отделения двух больниц Екатеринбурга, № 40 и № 6, оказались переполнены из-за пациентов с подтвержденным коронавирусом и тех, у кого инфекция только под подозрением, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на оперштаб региона.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Теперь людей с подозрением на COVID-19 будут доставлять в другие больницы города, специально перепрофилированных для этих целей.
Зaгрузка инфекциoнных отдeлений бoльницы № 40, куда гoспитализируют пациентoв в COVID-19, и бoльницы N6, крaйне высoка. Принятo решениe о мaршрутизации пaциентов с подoзрением на коронaвирус в другие мeдицинские учреждения,рассказали в оперативном штабе региона.
Для новых пациентов подготовлены отделения больниц № 2 и № 24.
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