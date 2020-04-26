Среди регионов УрФО Свердловская область на втором месте по числу заболевших COVID-19

По данным на 26 апреля в регионе 395 случаев заболевания, 386 — в Тюменской области, 302 — в Челябинской области, 274 случая в ХМАО, 348 — в ЯНАО, 29 — в Курганской области.

Во всех регионах страны действует режим повышенной готовности, россияне находятся в режиме самоизоляции. В Свердловской области на майские праздники в городах, где зафиксированы случаи заражения, будет введен пропускной режим.