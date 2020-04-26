В Нижнем Тагиле за сутки не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 14:41Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле, по данным на 26 апреля, новых случаев заражения COVID-19 не подтверждено.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Общее количество заболевших в городе за все время — семь человек.
В Свердловской области за сутки коронавирус подтвержден у 58 человек из восьми муниципалитетов региона. Кроме того, выписан еще один выздоровевший пациент, всего вылечено 88 человек.
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