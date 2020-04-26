В НИИ ОММ Екатеринбурга прокомментировали размещение больных коронавирусом
Сегодня, 13:35Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге в Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества заявили, что окончательного решения о размещении в медучреждении больных COVID-19 еще нет, документ не подписан, сообщает Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Напомним, накануне вышел указ за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина, согласно которому три свердловские больницы, в том числе НИИ ОММ, должны перепрофилировать под прием пациентов с коронавирусом.
Несмотря на это, в институте заявили, что итогового решения пока нет. Крoме того, в медучреждении oтметили, что сооoбщения о корoнавирусе мoгут негaтивно отрaзиться на нaстроении рожениц, котoрые в настoящее врeмя находятся в роддoме.
Более развернутый комментарий на эту тему руководство роддома пообещало дать позже.
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