В Свердловской области зарегистрирровано 58 новых случаев заражения коронавирусом

Лучшее за

Рабочая карта тагильского градоначальника

«У нас нет выхода». Как проходит дистанционное обучение в тагильских школах

«В обстановке более духовной». О работе похоронных служб Нижнего Тагила при пандемии

В УПФР в Нижнем Тагиле напомнили об ограничениях приема граждан из-за коронавируса

Нижний Тагил находится на третьем месте в регионе по количеству заболевших COVID-19