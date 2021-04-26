109 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Алапаевского района, Арамильского городского округа, Асбеста, Артемовского городского округа, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Ирбитского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.
За время эпидемии в регионе зарегистрировано 85 727 случаев заболевания коронавирусом. Состояние 239 пациентов оценивается как тяжелое, из них 135 находятся в отделениях реанимации, а 92 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки зафиксировано 8 803 случая коронавируса в 82 регионах. Общее число случаев заболевания достигло 4 771 372 человек.
Общее число вылечившихся от инфекции составляет 79 361 человек, из них 115 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.
В стране за последние сутки из больниц выписали 6 631 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 125 и Санкт-Петербурге — 834 человека. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 394 639 пациентов.
В общей сложности в Свердловской области зарегистрировано 3 050 летальных случаев.
За все время в России от инфекции скончались 108 588 человек, из них 356 — за период с 25 по 26 апреля.