109 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

109 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 13:35Здоровье и экологияФото: pixabay.com
109 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области за период с 24 по 25 апреля, сообщает оперштаб региона.

С начала пандемии инфекция выявлена у 85,7 тысячи свердловчан

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Алапаевского района, Арамильского городского округа, Асбеста, Артемовского городского округа, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Ирбитского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.

За время эпидемии в регионе зарегистрировано 85 727 случаев заболевания коронавирусом. Состояние 239 пациентов оценивается как тяжелое, из них 135 находятся в отделениях реанимации, а 92 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зафиксировано 8 803 случая коронавируса в 82 регионах. Общее число случаев заболевания достигло 4 771 372 человек.

Количество выписанных по выздоровлению пациентов на Среднем Урале превысило 79 тысяч человек

Общее число вылечившихся от инфекции составляет 79 361 человек, из них 115 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.

В стране за последние сутки из больниц выписали 6 631 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 125 и Санкт-Петербурге — 834 человека. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 394 639 пациентов.

12 свердловчан скончались от COVID-19 за прошедшие сутки

В общей сложности в Свердловской области зарегистрировано 3 050 летальных случаев.

За все время в России от инфекции скончались 108 588 человек, из них 356 — за период с 25 по 26 апреля.

Свердловская областьздоровьеобществокоронавирус
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