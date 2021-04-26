Крупная партия вакцины «ЭпиВакКорон» прибыла в Свердловскую область

Вакцина позволит привить 2 265 человек. На данный момент она распределяется между уральскими больницами, сообщает оперштаб региона. На сегодняшний день вакцинация осуществляется в 146 прививочных кабинетах, которые открыты в 80 медицинских организациях. Также активны 28 мобильных пунктов и 34 мобильные бригад.
Данные на 26 апреля гласят, что первым компонентом вакцины привились 357 460 человек. Завершили вакцинацию 221 722 уральцев.
Напомним, Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос, может ли работодатель отстранить или уволить сотрудника, который не желает вакцинироваться от коронавируса.