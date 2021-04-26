Крупная партия вакцины «ЭпиВакКорон» прибыла в Свердловскую область

Вакцина позволит привить 2 265 человек. На данный момент она распределяется между уральскими больницами, сообщает оперштаб региона. На сегодняшний день вакцинация осуществляется в 146 прививочных кабинетах, которые открыты в 80 медицинских организациях. Также активны 28 мобильных пунктов и 34 мобильные бригад.