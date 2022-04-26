Администрация ГГО не нашла денег для устранения незаконной свалки под Новоасбестом

Администрация ГГО не нашла денег для устранения незаконной свалки под Новоасбестом
Администрация ГГО не нашла денег для устранения незаконной свалки под Новоасбестом
Сегодня, 10:39Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Несанкционированная свалка в карьере под Новоасбесте продолжает оставаться на месте. Глава Горноуральского округа Дмитрий Летников заявляет, что средств на ее ликвидацию в бюджете нет.

По его словам, часть свалки все же удалось убрать, но полностью ее устранить возможности нет в связи с отсутствием в бюджете округа денежных средств.

Несанкционированная свалка будет ликвидирована в случае выделения бюджету округа средств и при наличии подходящих погодных условий, сообщил Дмитрий Летников в официальном ответе TagilCity.ru.

Отходы со свалки планируют вывезти на ближайший полигон ТКО.

Однако в своем ответе глава ГГО не уточнил, из какого именно источника округ ждет выделения средств, и какие меры были предприняты для того, чтобы деньги на ликвидацию свалки появились в бюджете.

Напомним, после публикации TagilCity.ru о незаконной свалке в карьере под Новоасбестом природоохранная прокуратура Нижнего Тагила провела проверку и обязала главу ГГО Дмитрия Летникова устранить ее. Однако этого не сделано до сих пор.

Несанкционированная свалка образовалась в результате сброса строительного мусора, оставшегося после сноса старого цеха литейных смол «Уралхимпласта». Мусор был вывезен в карьер компанией «СтройДорСервис» вместо 10 тысяч тонн грунта, предназначенного для рекультивации законсервированного месторождения. Договор с компанией в свою очередь заключало МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа».

Всего в карьер вывезено 700 кубометров ТКО. Проверка природоохранной прокуратуры показала, что они относятся к четвертому классу опасности и негативно влияют на почву.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивГГО и пригород
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