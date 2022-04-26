Администрация ГГО не нашла денег для устранения незаконной свалки под Новоасбестом

Несанкционированная свалка в карьере под Новоасбесте продолжает оставаться на месте. Глава Горноуральского округа Дмитрий Летников заявляет, что средств на ее ликвидацию в бюджете нет.

По его словам, часть свалки все же удалось убрать, но полностью ее устранить возможности нет в связи с отсутствием в бюджете округа денежных средств. Несанкционированная свалка будет ликвидирована в случае выделения бюджету округа средств и при наличии подходящих погодных условий, сообщил Дмитрий Летников в официальном ответе TagilCity.ru. Отходы со свалки планируют вывезти на ближайший полигон ТКО. Однако в своем ответе глава ГГО не уточнил, из какого именно источника округ ждет выделения средств, и какие меры были предприняты для того, чтобы деньги на ликвидацию свалки появились в бюджете. Напомним, после публикации TagilCity.ru о незаконной свалке в карьере под Новоасбестом природоохранная прокуратура Нижнего Тагила провела проверку и обязала главу ГГО Дмитрия Летникова устранить ее. Однако этого не сделано до сих пор. Несанкционированная свалка образовалась в результате сброса строительного мусора, оставшегося после сноса старого цеха литейных смол «Уралхимпласта». Мусор был вывезен в карьер компанией «СтройДорСервис» вместо 10 тысяч тонн грунта, предназначенного для рекультивации законсервированного месторождения. Договор с компанией в свою очередь заключало МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа». Администрация ГГО не устраняет свалки: горы мусора под Новоасбестом стали еще больше 7 Фото В карьере, куда природоохранная прокуратура запретила свозить мусор, не только не стало чисто, но и добавились новые кучи отходов. Всего в карьер вывезено 700 кубометров ТКО. Проверка природоохранной прокуратуры показала, что они относятся к четвертому классу опасности и негативно влияют на почву.

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