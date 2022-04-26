Свердловчанам рассказали о правильной утилизации твердых коммунальных отходов

Свердловчанам рассказали о правильной утилизации твердых коммунальных отходов
Свердловчанам рассказали о правильной утилизации твердых коммунальных отходов
Сегодня, 20:27Здоровье и экологияФото: ООО "Рифей"
Оператор Свердловской области занялся вопросом ликвидации свалки и напоминает жителям садового товарищества, как собирать и вывозить твердые коммунальные отходы из СНТ.

Так как садовые товарищества организуются для того, чтобы была безопасная и комфортная среда для отдыха и садоводческих работ, обязательно нужно место для накопления твердых коммунальных отходов, сообщили в пресс-службе компании «Рифей».

Согласно санитарным правилам, руководство СНТ обязано организовывать площадки с контейнерами с бетонным или асфальтовым покрытием, подъездными путями, а также ограждением, высота которого должна составлять не ниже 1,5 метра.

Исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов отметил, что создание контейнерных площадок и организация систематического вывоза ТКО необходимы, иначе проблему с несанкционированными свалками в лесах и на обочинах не решить.

После организации контейнерной площадки ее нужно внести в локальный перечень мест накопления ТКО, а потом отправить заявку региональному оператору для того, чтобы был заключен договор на вывоз ТКО.

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