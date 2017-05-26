Болеют или гибнут: ели в парке Бондина и на набережной пруда Нижнего Тагила стали рыжими (ФОТО)

Ехал на Гальянку на трамвае и издалека увидел, что в парке Бондина все ёлки рыжие стоят. Позже сам зашел в парк, посмотреть, что происходит, а там у ёлок концы веток отмирают, хвоя опадает, одна елка уже наполовину обсыпалась написал в редакцию TagilCity.ru один из тагильчан.

В парке побывал журналист TagilCity.ru и увидел подтверждение словам мужчины. Поражены оказались преимущественно голубые ели, которые в естественных условиях произрастают в горах Северной Америки на высотах до 3000 метров над уровнем моря. Руководство парка также обратило внимание на изменение окраски колючих красавиц и уже предприняло меры, чтобы выяснить причину происходящего:

За столько лет первый раз такое с деревьями случилось, и только с голубыми, простые ёлки стоят. Нас это очень беспокоит. В прошлом году было засушливое лето, возможно, что это повлияло.

В этом году конкурс на озеленение выиграл городской «Зеленстрой». Мы с ними договорились, что их специалисты посмотрят, что случилось, и по возможности, проведут работы по оздоровлению. Скоро они начнут работать и проведут оценку состояния елей. Попробуем что-нибудь сделать — подкопаем, польём их, быть может, добавим удобрение. Но это только после оценки, -- рассказала директор парка им. Бондина Елена Сидоркина.

То, что деревья переживают не самый лучший период своей жизни, видно невооруженным глазом, однако в службе экологической безопасности Нижнего Тагила полагают, что ели не погибнут. Среди возможных причин такого явления специалисты службы называют высокую солнечную активность летом 2016 года:

Сначала мы думали, что это грибок. В этом случае ели пришлось бы вырубать. Их все полностью обследовали, оказалось, что это не так. Это аномальное явление, связанное с аномальным солнечным излучением. Ели живые, хорошие. У них набухают новые почки. Да, у них могут отпасть иголки, но новые веточки будут расти. Нужно просто подождать сообщил руководитель СЭБ Борис Долматов.

Пока что погода не слишком балует жителей Нижнего Тагила хорошими солнечными деньками. Однако, возможно, что именно осадки и умеренная солнечная активность позволят елям на набережной быстрее выздороветь и восстановить привычный для тагильчан цвет.