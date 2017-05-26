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Болеют или гибнут: ели в парке Бондина и на набережной пруда Нижнего Тагила стали рыжими (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Болеют или гибнут: ели в парке Бондина и на набережной пруда Нижнего Тагила стали рыжими (ФОТО)

26 мая 2017, 14:50Здоровье и экологияДенис Таратонов
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