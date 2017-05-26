Инспекторы из Нижнего Тагила проверили санаторий «Руш» на готовность к приёму отдыхающих (ФОТО)

За минувший год сотрудники лагеря проделали большую работу по обеспечению безопасности.

В течение года в санатории была проведена серьезная работа по обеспечению пожарной безопасности, полностью выполнено предписание государственного пожарного надзора, устранены 12 нарушений. Корпуса санатория обеспечены выводом сигнала о пожаре на пульт 9 отряда ФПС. Обеспечение безопасности отдыхающих, тем более детей, – это очень важно говорит главный врач санатория Нина Петровна Волкова.

В течение сезона, когда в лагере будут меняться смены отдыхающих, сотрудники будут проходить необходимый инструктаж по пожарной безопасности.

Через несколько дней в лагерь приедут юные тагильчане. Летние корпуса и другие задания на территории лагеря полностью готовы к приему детей: старший инспектор Сергеева Татьяна Викторовна поставила в нужной графе отметку «Выполнено».

Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО