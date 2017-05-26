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Инспекторы из Нижнего Тагила проверили санаторий «Руш» на готовность к приёму отдыхающих (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Инспекторы из Нижнего Тагила проверили санаторий «Руш» на готовность к приёму отдыхающих (ФОТО)

26 мая 2017, 08:30Здоровье и экология
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