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Очередь на 2 месяца вперед: 100 тысяч человек в Нижнем Тагиле не могут попасть на прием к офтальмологу (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Очередь на 2 месяца вперед: 100 тысяч человек в Нижнем Тагиле не могут попасть на прием к офтальмологу (ФОТО)

26 мая 2017, 16:40Здоровье и экологияПавел Щербина
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