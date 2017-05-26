Очередь на 2 месяца вперед: 100 тысяч человек в Нижнем Тагиле не могут попасть на прием к офтальмологу (ФОТО)

О больших трудностях при записи к офтальмологу журналистам сообщил один из читателей портала TagilCity.ru.

Я заболел, лечиться меня направили к окулисту. Записаться в регистратуре к нему нельзя. Только онлайн. При том, что до конца июня талонов нет уже сейчас. Как говорят в очереди, врачи стараются идти на встречу, кроме записанных принимают ещё 2-3 человек. Похоже, на всю Вагонку остался один окулист рассказал журналистам TagilCity.ru тагильчанин Иван.

Скриншот самозаписи на май, июнь 2017.

В поликлинике предположение Ивана подтвердили. По словам заведующей, проблемы начались после ухода из штата двух офтальмологов.

Причина, по которой электронная очередь расписана до конца июня, заключается в том, что у нас не хватает специалистов. В прошлом году работали три окулиста, никаких жалоб не было. Зимой одна из врачей рассчиталась, другая ушла в декрет. Поэтому осталась одна фельдшер-окулист, которой очень тяжело справляться с потоком обращений объяснила журналистам TagilCity.ru заведующая поликлиникой - Марианна Дурова.

Фото регистратуры поликлиники - 26 мая, 2017 г.

Единственная фельдшер-офтальмолог, оставшаяся работать в поликлинике Дзержинского района, согласилась со своим руководителем и пожаловалась на некорректное поведение пациентов.

Мы стараемся принимать всех пациентов. За день их приходит от 30 и более. В экстренных случаях направляем в глазной травмпункт, даем направления в поликлинику на Новострой, но проблема нехватки специалистов касается не только нас. Быстро изменить ее невозможно. Пациенты, в свою очередь, часто ведут себя некорректно. Я почти ежедневно сталкиваюсь с хамством, а порой и откровенной агрессией. Работать в таких условиях очень тяжело, но я понимаю, что без меня район со стотысячным населением останется без единственного окулиста поделилась с журналистами TagilCity.ru фельдшер-окулист – Елена Зияутдинова.

Фото у входа в кабинет офтальмолога - 26 мая, 2017 г.

По мнению одной из пациенток в очереди, какой бы ни была ситуация с кадрами – офтальмологическая помощь должна оказываться незамедлительно.

Понятно, что остался один врач, но нам-то куда идти? Ведь если проблема с глазами – ждать по месяцу-два не всегда возможно. В июне она уйдёт в отпуск, а если я ослепну без помощи специалиста и рецептов на необходимые лекарства? -- пожаловалась журналисту TagilCity.ru женщина предпенсионного возраста в очереди к кабинету окулиста.

Фото двери кабинета офтальмолога - 26 мая, 2017 г.

Улучшение ситуации с кадрами ожидается во втором полугодии, рассказал руководитель Городской больницы №1 Нижнего Тагила, в чью структуру входит поликлиника Дзержинского района.

Во втором полугодии ожидаем, что к нам придут молодые специалисты после окончания вуза рассказал журналистам TagilCity.ru главный врач Городской больницы №1, – Олег Николаев.

Напомним, с проблемами кадрового голода сталкиваются как бюджетные медицинские учреждения для взрослых, так и для детей.