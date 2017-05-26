Первая гроза прогремела над Нижним Тагилом: ливень с градом и шквалистым ветром поломал деревья (ФОТО, ВИДЕО)
26 мая 2017, 17:40Здоровье и экологияПавел Щербина
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Ливень с грозой и градом прошёл в Нижнем Тагиле 26 мая около 16:00.
Сюжеты: Нижний Тагил
Эта гроза стала первой за весну-лето 2017 года. Как можно видеть на кадрах любительской видеосъемки, небо потемнело, сверкали молнии, а тагильскую землю щедро заливало ливнем и присыпало градом.
Прошедший град, однако, по мнению отдельных тагильчан, стал не первым, а вторым. Впрочем, специалисты склонны относить выпавшие в середине мая осадки к снежной крупе.
По словам очевидцев, в некоторых районах города порывы ветра во время ливня ломали ветви деревьев.
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Фотографии сообщества [ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ.
Получить информацию о том, нанес ли разгул стихии ущерб городскому хозяйству, пока не удалось.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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