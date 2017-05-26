Первая гроза прогремела над Нижним Тагилом: ливень с градом и шквалистым ветром поломал деревья (ФОТО, ВИДЕО)

Эта гроза стала первой за весну-лето 2017 года. Как можно видеть на кадрах любительской видеосъемки, небо потемнело, сверкали молнии, а тагильскую землю щедро заливало ливнем и присыпало градом.

Прошедший град, однако, по мнению отдельных тагильчан, стал не первым, а вторым. Впрочем, специалисты склонны относить выпавшие в середине мая осадки к снежной крупе.

По словам очевидцев, в некоторых районах города порывы ветра во время ливня ломали ветви деревьев.

Получить информацию о том, нанес ли разгул стихии ущерб городскому хозяйству, пока не удалось.