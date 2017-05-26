Снег в понедельник и холодное лето: прогноз от синоптиков Свердловской области
26 мая 2017, 14:50Здоровье и экология
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Синоптики рассказали свердловчанам, какое в этом году будет лето.
Сюжеты: Нижний Тагил
Главный синоптик региона Галина Шепоренко, ссылаясь на прогноз Гидрометцентра Урала, сказала, что лето будет не таким жарким, как в прошлом году, пишет Е1.
Также было отмечено, что для Урала не свойственно быстрое потепление. Так, до середины июня возможны даже заморозки.
Напомним, несмотря на не очень радужный прогноз синоптиков, в субботу ожидается летняя погода до +25 градусов, а вот в понедельник не исключен снег.
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