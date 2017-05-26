Сотрудники больницы в Ирбите вызывали спасателей из-за сильного запаха хлора
26 мая 2017, 07:15Здоровье и экология
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Утром 25 мая в городскую больницу Ирбита были вызваны сотрудники МЧС. Персонал почувствовал сильный запах хлора в фойе учреждения.
Прибывшие на место специалисты нашли причину распространившегося запаха.
Оказалось, что на складе, который находится в подвале, была просыпана хлорная известь.
Никто не пострадал, передают «Вечерние Ведомости». Спасатели герметично упаковали опасное вещество.
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