Экстренное предупреждение из-за высокой пожарной опасности было объявлено на Урале

Неблагоприятное метеорологическое явление может спровоцировать помутнение воздуха, появление опасных дымов. Кроме того, главным проявлением называют, конечно, пламя, нагрев тепловым потоком и тепловой удар.

В связи с ситуацией даны рекомендации по минимизации последствий. В частности, запрещён поджог сухой травы на территории близ лесов. Также продолжаются мероприятия по очистке территорий в полосе отвода у трасс и железнодорожных путей.

Резервная пожарная техника и средства связи находятся в готовности. Параллельно продолжается контроль линий электропередач, а также потенциально опасной территории в целом.