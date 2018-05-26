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Новости Нижнего Тагила

Экстренное предупреждение из-за высокой пожарной опасности было объявлено на Урале

26 мая 2018, 09:30Добавить новость
МЧС,Нижний Тагил,пожар,пожарные,Россия,Свердловская область,экстренное предупреждение,горимость,пожароопасный период
В Свердловской области на юго-западе фиксируется высокая пожарная опасность. Речь идёт о четвёртом классе горимости в лесах. Согласно данным ФГУБ «Уральское УГМС», экстренное предупреждение будет действовать предварительно с 25 по 27 мая.

Неблагоприятное метеорологическое явление может спровоцировать помутнение воздуха, появление опасных дымов. Кроме того, главным проявлением называют, конечно, пламя, нагрев тепловым потоком и тепловой удар.

В связи с ситуацией даны рекомендации по минимизации последствий. В частности, запрещён поджог сухой травы на территории близ лесов. Также продолжаются мероприятия по очистке территорий в полосе отвода у трасс и железнодорожных путей.

Резервная пожарная техника и средства связи находятся в готовности. Параллельно продолжается контроль линий электропередач, а также потенциально опасной территории в целом.

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