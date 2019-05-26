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Потепление и грозы придут в Нижний Тагил с начала недели
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Потепление и грозы придут в Нижний Тагил с начала недели

Сегодня, 17:40Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest
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