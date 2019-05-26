Потепление и грозы придут в Нижний Тагил с начала недели

В понедельник 27 мая столбик термометра поднимется до +22, во вторник и среду этот показатель будет на уровне +20... +21. Все три дня в конце этой весны ожидаются небольшие дожди и переменная облачность.

Единственным сухим днем на неделе, по прогнозам синоптиков, станет четверг 30 мая. А с пятницы 31 мая по воскресенье 2 июня в Нижнем Тагиле будет облачно и пройдут грозы. Температура в эти дни станет выше - от +23 до +25 градусов.

В течение всей недели в Нижнем Тагиле будет ветрено, скорость ветра от 9 до 14 м/с, в пятницу до 18 м/с.