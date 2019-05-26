Потепление и грозы придут в Нижний Тагил с начала недели
Сегодня, 17:40Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest
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С 27 мая по 2 июня в Нижнем Тагиле ожидаются дневная температура преимущественно выше +20 градусов, кратковременные дожди в начале недели и грозы в выходные, сообщает сайт Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник 27 мая столбик термометра поднимется до +22, во вторник и среду этот показатель будет на уровне +20... +21. Все три дня в конце этой весны ожидаются небольшие дожди и переменная облачность.
Единственным сухим днем на неделе, по прогнозам синоптиков, станет четверг 30 мая. А с пятницы 31 мая по воскресенье 2 июня в Нижнем Тагиле будет облачно и пройдут грозы. Температура в эти дни станет выше - от +23 до +25 градусов.
В течение всей недели в Нижнем Тагиле будет ветрено, скорость ветра от 9 до 14 м/с, в пятницу до 18 м/с.
По словам главного синоптика Уральского управления по гидрометеорологии Галины Шепоренко, летняя погода в Нижний Тагил придет после 15 июня.
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